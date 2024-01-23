Італія

Даніеле Де Россі хоче, щоб іранський форвард продовжував бути частиною команди.

Нападник Роми Сердар Азмур, права на якого належать леверкузенському Баєру, входить у подальші плани нового тренерського штабу команди під керівництвом Даніеле Де Россі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "вовки" не мають наміру цієї зими розривати орендну угоду з 29-річним іранцем, незважаючи на намагання Севільї його підписати в останні дні.

Втім, Рома готова продати форварда Андреа Белотті до кінця січня, якщо отримає хорошу пропозицію про трансфер або обмін.

У поточному сезоні Азмун провів за Рому 15 матчів (290 хвилин), забив 1 гол та віддав 1 асист. На рахунку Белотті 22 поєдинки (997 хвилин), 6 голів та 2 асисти.