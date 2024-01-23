Італія

Клуб може збільшити конкуренцію у центральній лінії.

Наполі цієї зими хоче орендувати Леандера Дендонкера і готується оформити трансфер - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Є домовленість із Астон Віллою щодо узгодження контракту. В ньому буде необов'язкова опція викупу наступного літа близько 9 мільйонів євро.

Наполі шукає нового півзахисника на ринку трансферів. Леандер грає у складі англійського колективу з 2022 року.

Цього сезону він провів 15 матчів в усіх можливих турнірах і забив 1 гол.