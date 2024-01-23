Італія

Гравець достатньо непогано оцінюється клубами топових чемпіонатів.

Торіно цікавиться можливістю оформити трансфер Анхеліньйо та може вести розмови із Галатасараєм найближчим часом - повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Наразі більш чіткої конкретики немає. Не виключений варіант, за якого умову буде оформлено наступного місяця.

У складі турецької команди латераль виступає з 2023 року, куди перейшов із Лейпцига. Раніше він не зміг виграти конкуренцію у Манчестер Сіті і вирішив грати у інших клубах.

Цього сезону він провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.