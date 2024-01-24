Італія

Потенційно дуже якісне підсилення за невеликі гроші.

Португальський нападник Рафа Сілва під час виступів у "дорослому" футболі постійно перебував на видноті, проте чомусь ще жодного разу не залишав межі рідної країни задля виступів у закордонному клубі.

Порте вже цього літа його контракт із лісабонською Бенфікою добігає до завершення й представники 30-річного виконавця вже повідомили "орлів" про те, що угоду не буде продовжено.

На цьому нині намагається зіграти римський Лаціо, пропонуючи португальцям трансфер досвідченого футболіста.

Але Бенфіка розуміє ситуацію й із свого боку встановила дуже великий цінник, як для гравця, що має вже незабаром залишити клуб.

Ідеться про суму від 8 до 10 млн євро, яка нібито має задовольнити запити лісабонців.

Лаціо вагається, проте ЗМІ очікують найближчими днями отримати інформацію, що римляни стартували в офіційних перемовинах із найменшої із запропонованих вартостей футболіста.

Нагадаємо, що ще в 2016 році за Рафу Бенфіка сплатила Бразі 16 млн євро.

У цьому сезоні він відіграв 30 матчів, забивши 11 голів та віддавши 11 гольових передач.