Італія

Мехді Таремі влітку має приєднатися до "нерадзуррі" вільним агентом.

Нападник Порту Мехді Таремі незабаром ризикує гарантувати собі літній трансфер до міланського Інтера на правах вільного агента, оскільки контракт із його поточним клубом спливає наприкінці сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сторони близькі до того, щоб остаточно домовитися про перехід в літнє трансферне вікно вільним агентом.

Зазначається, що 31-річний іранський форвард має підписати з Інтером дворічну угоду з можливістю продовження ще на один сезон. Остаточні деталі між гравцем та клубом будут узгоджені вже після завершення поточного Кубка Азії.

У поточному сезоні Мехді Таремі провів за Порту 24 матчі у всіх турнірах, віддав чотири асисти та забив шість голів, два з яких припали на обидва поєдинків проти донецького Шахтаря в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.