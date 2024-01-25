Саудити пропонують фантастичні гроші.
Осімген, Getty Images
25 січня 2024, 12:31
Нападник італійського Наполі Віктор Осімген, який за підсумками минулого сезону забронював собі місце серед найкращих форвардів світу, прокоментував своє майбутнє. Цитує нігерійця ESPN.
"Чутки пов'язують мене з АПЛ. Це очікується, коли ти один із найбільш обговорюваних форвардів світу. Звичайно, Прем'єр-ліга – одна з найбільших та найкращих ліг у всьому світі.
Я з Наполі, я підписав новий контракт. Я насолоджуюся часом, який проводжу у клубі. Думаю, я вже визначився і знаю чого хочу у своїй кар'єрі.
Із самого початку я ухвалюю рішення самостійно, і в мене все складається добре. Я вже знаю, який наступний крок я хочу зробити, тому зараз я просто хочу на високому рівні закінчити сезон.
Потім поїду кудись на відпочинок з дочкою, подумаю про своє життя і, нарешті, повідомлю рішення, яке я вже прийняв", — сказав нападник неаполітанського клубу.
Цього сезону, Віктор Осімген зіграв за Наполі 18 матчів, забив вісім голів та віддав три результативні передачі.