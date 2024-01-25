Італія

Саудити пропонують фантастичні гроші.

Нападник італійського Наполі Віктор Осімген, який за підсумками минулого сезону забронював собі місце серед найкращих форвардів світу, прокоментував своє майбутнє. Цитує нігерійця ESPN.

"Чутки пов'язують мене з АПЛ. Це очікується, коли ти один із найбільш обговорюваних форвардів світу. Звичайно, Прем'єр-ліга – одна з найбільших та найкращих ліг у всьому світі.

Я з Наполі, я підписав новий контракт. Я насолоджуюся часом, який проводжу у клубі. Думаю, я вже визначився і знаю чого хочу у своїй кар'єрі.

Із самого початку я ухвалюю рішення самостійно, і в мене все складається добре. Я вже знаю, який наступний крок я хочу зробити, тому зараз я просто хочу на високому рівні закінчити сезон.

Потім поїду кудись на відпочинок з дочкою, подумаю про своє життя і, нарешті, повідомлю рішення, яке я вже прийняв", — сказав нападник неаполітанського клубу.

Цього сезону, Віктор Осімген зіграв за Наполі 18 матчів, забив вісім голів та віддав три результативні передачі.