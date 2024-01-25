Італія

Ромелу заграє з саудівськими грошима.

Нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку, який цього сезону виступає за римську Рому на правах оренди, висловився про перспективи саудівської Про-ліги. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Думаю, у найближчі два роки саудівська професійна ліга стане однією з найкращих ліг у світі, якщо не найкращою.

Всі саудівські клуби докладають багато зусиль, щоб залучити відомих футболістів. Вони значно вдосконалюються. Їхня першість має всі шанси стати кращим змаганням у світі", — сказав 30-річний бельгієць.

Діючий контракт гравця з "пенсіонерами" розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею дев'ять мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону, Ромелу Лукаку зіграв за Рому 26 матчів, забив 15 голів та віддав 2 результативні передачі.