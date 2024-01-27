Італія

Поляк відправиться на північ Італії?

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився про майбутнє 29-річного півзахисника неаполітанського клубу Пйотра Зеліньскі, якого пов'язують з міланським Інтером. Цитує одіозного функціонера Football Italia.

"Пйотр — чудовий хлопець і дуже сильний гравець. Якщо він захоче залишитися з нами, ми приймемо його з розпростертими обіймами. Але якщо він захоче піти, то це тому, що у нього є агент, який відчув запах грошей і вже уявляє, як макатиме смачне печиво в латті.

Саме він переконав хлопця та його родину покинути Наполі. Я можу сказати одне: я плачу Зеліньські вищу зарплату, ніж він отримуватиме в Інтері", — заявив Де Лаурентіс.

Діючий контракт поляка з клубом розрахований до кінця поточного сезону з зарплатнею у 6.5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону, Пйотр Зелінські відіграв за Наполі 25 матчів, забив три голи та віддав стільки ж результативних передач.