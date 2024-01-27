Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 27 січня 2024 року, 19:00.
ЮВЕНТУС - ЕМПОЛІ, GETTY IMAGES
27 січня 2024, 23:25
У рамках двадцять другого туру італійської Серії А-2023/24 туринський Ювентус приймав Емполі на Альянц Стедіум.
Ювентус у меншості втратив очки у домашньому проти гостей.
Огляд матчу:
Ювентус — Емполі 1:1
Голи: Влахович, 50 — Бальданці, 70
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Сандро — Камб'ясо (Ілінг-Джуніор, 78), Маккенні, Локателлі, Міретті (Веа, 59), Костич (Їлдиз, 78) — Влахович, Мілік
Емполі: Капріле — Ісмайлі, Валюкевич, Луперто — Г'ясі, Журковські (Фацціні, 90), Грассі (Канчельєрі, 56), Малех, Какаче — Черрі (Бальданці, 56), Камб'ягі (Марін, 90+4)
Попередження: Веа — Валюкевич
Вилучення: Мілік, 18.