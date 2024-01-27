Італія

Завершився третій поєдинок 22 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять другого туру італійської Серії А-2023/24 туринський Ювентус приймав Емполі на Альянц Стедіум.

Ще до середини першого тайму туринці залишилися у меншості через вилучення Міліка. Тим не менш, по перерві саме вони зуміли відкрити рахунок у матчі — відзначився Влахович. Втримати цю мінімальну перевагу їм не вдалося через гол Бальданці, який з'явився на полі з лави запасних. Фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Ювентус — Емполі 1:1

Голи: Влахович, 50 — Бальданці, 70

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Сандро — Камб'ясо (Ілінг-Джуніор, 78), Маккенні, Локателлі, Міретті (Веа, 59), Костич (Їлдиз, 78) — Влахович, Мілік

Емполі: Капріле — Ісмайлі, Валюкевич, Луперто — Г'ясі, Журковські (Фацціні, 90), Грассі (Канчельєрі, 56), Малех, Какаче — Черрі (Бальданці, 56), Камб'ягі (Марін, 90+4)

Попередження: Веа — Валюкевич

Вилучення: Мілік, 18