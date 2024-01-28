Перший досвід гравця в Італії.
Анхеліньйо, Getty Images
28 січня 2024, 07:35
Іспанський фланговий захисник Анхеліньйо тривалий час боровся з українцем Олександром Зінченком за місце в стартовому складі англійського Манчестер Сіті, однак у підсумку влітку 2021 року залишив клуб на користь виступів за німецький РБ Лейпциг за 18 млн євро.
Зрештою, кар’єра 27-річного виконавця — суцільні оренди, до іспанський Жирони та Мальорки, американського Нью-Йорк Сіті, нідерландського НАК Бреда, того таки РБ Лейпциг та Гоффенгайма зокрема.
Як і цей футбольний рік іспанець також розпочав із оренди в турецькому Галатасараї, проте після першої частини сезону вирішив змінити оточення.
Причиною тому слугував інтерес італійської Роми, яка все зробила доволі швидко.
РБ Лейпциг запропонували оренду на пів року з опцією викупу за 5 млн євро, після чого сам гравець отримає контракт строком на чотири роки.
"Червоні бики" особливо не торгувались, бо в команді з Марко Розе на чолі місця для іспанця точно не знайти.
Найближчим часом про трансфер мають повідомити остаточно.
У цьому сезоні Анхеліньйо провів 19 матчів, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.