Італія

Перший досвід гравця в Італії.

Іспанський фланговий захисник Анхеліньйо тривалий час боровся з українцем Олександром Зінченком за місце в стартовому складі англійського Манчестер Сіті, однак у підсумку влітку 2021 року залишив клуб на користь виступів за німецький РБ Лейпциг за 18 млн євро.

Зрештою, кар’єра 27-річного виконавця — суцільні оренди, до іспанський Жирони та Мальорки, американського Нью-Йорк Сіті, нідерландського НАК Бреда, того таки РБ Лейпциг та Гоффенгайма зокрема.

Як і цей футбольний рік іспанець також розпочав із оренди в турецькому Галатасараї, проте після першої частини сезону вирішив змінити оточення.

Причиною тому слугував інтерес італійської Роми, яка все зробила доволі швидко.

РБ Лейпциг запропонували оренду на пів року з опцією викупу за 5 млн євро, після чого сам гравець отримає контракт строком на чотири роки.

"Червоні бики" особливо не торгувались, бо в команді з Марко Розе на чолі місця для іспанця точно не знайти.

Найближчим часом про трансфер мають повідомити остаточно.

У цьому сезоні Анхеліньйо провів 19 матчів, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.