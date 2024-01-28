Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 28 січня 2024 року, 19:00.
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28 січня 2024, 21:35
Лаціо та Наполі поділили очки в нудній "битві медалістів".
Чемпіон та віце-чемпіон Італії забули, де знаходяться ворота один одного.
Огляд матчу:
Лаціо — Наполі 0:0
Лаціо: Проведель — Лаццарі (Пеллегріні, 71), Гіла, Романьолі, Марушич — Гендузі (Весіно, 77), Ровелла, Луїс Альберто — Ісаксен, Кастельянос, Андерсон.
Наполі: Голліні — Естігор, Ррахмані, Жезус — Ді Лоренцо, Демме (Гаетано, 60), Лоботка, Зелінські, Руї (Маццоккі, 80) — Політано (Гіла, 69) — Распадорі (Нгонге, 80).
Попередження: Романьолі, Хіла, Катальді — Демме, Естігор.