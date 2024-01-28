Італія

Іспанський фулбек приєднається до "вовків" на правах оренди з правом викупу.

Лівий захисник РБ Лейпциг Анхеліньйо, який цей сезон проводить на правах оренди за турецький Галатасарай, цієї зими знову змінить клуб.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний іспанець незабаром офіційно стане гравцем Роми, де в найближчий понеділок він пройде медогляд.

Зазначається, що римський клуб орендує Анхеліньйо в Роми та матиме змогу викупити його за 6 мільйонів євро.

Галатасарай готовий відпустити іспанського фулбека, тоді як Лейпциг матиме право на зворотній викуп гравця за незазначену суму.

У цьому сезоні Анхеліньйо провів на клубному рівні 19 поєдинків (1475 хвилин), в яких він забив один гол та віддав один асист.