Італія

Український плеймейкер все ще цікавить туринський гранд.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков все ще продовжує бути трансферною ціллю туринського Ювентуса. Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, керівництво "старої сеньйори" хоче повернутися до варіанту з підписанням 21-річного українця вже у літнє трансферне вікно.

Зазначається, що Ювентус хоче спробувати оформити трансфер Судакова, контракт якого з "гірниками" спливає влітку 2028 року, менш ніж за 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін публічно заявляв, що донецький клуб цієї зими відхилив пропозицію щодо Георгій Судакова у розмірі 40 мільйонів євро.