Український плеймейкер все ще цікавить туринський гранд.
Георгій Судаков, Getty Images
29 січня 2024, 14:59
Центральний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков все ще продовжує бути трансферною ціллю туринського Ювентуса. Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
За інформацією джерела, керівництво "старої сеньйори" хоче повернутися до варіанту з підписанням 21-річного українця вже у літнє трансферне вікно.
Зазначається, що Ювентус хоче спробувати оформити трансфер Судакова, контракт якого з "гірниками" спливає влітку 2028 року, менш ніж за 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін публічно заявляв, що донецький клуб цієї зими відхилив пропозицію щодо Георгій Судакова у розмірі 40 мільйонів євро.