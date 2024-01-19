Україна

Гендиректор "гірників" поділився цікавими подробицями щодо українського плеймейкера.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про амбіції клубу та трансферну кампанію після гучного підписання вінгера Палмейрас Кевіна, також торкнувшись теми можливого продажу талановитого плеймейкера Георгія Судакова.

За словами функціонера "гірників", напередодні Шахтар відхилив пропозицію від неназваного клубу за 21-річного українця у розмірі 40 мільйонів євро.

"В Україні війна, в Україні біда. Україна та українці переживають найважчі часи. Український футбол теж переживає найважчий час. Ви подивіться, будь ласка, на рейтинги наших клубів у Європі – ми на 18-му місці. Навіть у 1990-ті роки ситуація була кращою. І якщо так триватиме, наш уболівальник уже не почує гімн Ліги чемпіонів.



Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 мільйонів євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 мільйонів та додатково можливі 3 мільйони бонусами.

Про що це свідчить? Що наш президент створює, можливо, найсильнішу команду за всю історію Шахтаря. Щоб нас поважали у Європі, щоб ми вигравали європейські трофеї. Руки ми не опустимо. І робитимемо все, щоб гімн Ліги чемпіонів лунав на українських стадіонах.



Зрозумійте, війна для нас почалася десять років тому. Ми втратили свій дім, ми втратили «Донбас Арену». Ми 10 років граємо на чужих полях. Але навіть тоді ми ані на хвилину не опустили руки. За ці 10 років ми двічі виходили з групи у Лізі чемпіонів та двічі доходили до півфіналу Ліги Європи, ми 5 разів вигравали чемпіонат України.



І хочемо вас запевнити: ми й зараз робитимемо все, щоб українські клуби гідно грали у Європі. Щоб українські клуби поважали – як це було завжди та як це має бути. А найголовніше – своєю яскравою, красивою атакувальною грою ми хочемо радувати наших уболівальників. Тому що вони на це заслуговують. Тому що багато наших уболівальників зараз мужньо захищають кожен метр нашої української землі. Ми хочемо подарувати їм радість, бо наша вдячність їм не знає меж", — цитує слова Сергія Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Судакова зацікавлені лондонський Арсенал, Наполі та туринський Ювентус.