Італія

33-річний футболіст знову може розпочати виступи за "б'янконеррі".

Ювентус планує повернути 33-річного півзахисника Удінезе Роберто Перейру, повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.

За його інформацією, гравця хоче повернути головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі. При цьому, Удінезе вимагає у Ювентуса 3-4 млн. євро за Перейру, проте керівництво "старої синьйори" вважають таку ціну надмірною.

Нагадаємо, уругвайський футболіст вже виступав за Ювентус у сезонах-2014/15 та 2015/16.

Загалом, Роберто зіграв за команду 68 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами та вісьма гольовими передачами.