33-річний футболіст знову може розпочати виступи за "б'янконеррі".
РОБЕРТО ПЕРЕЙРА, GETTY IMAGES
29 січня 2024, 22:37
Ювентус планує повернути 33-річного півзахисника Удінезе Роберто Перейру, повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.
За його інформацією, гравця хоче повернути головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі. При цьому, Удінезе вимагає у Ювентуса 3-4 млн. євро за Перейру, проте керівництво "старої синьйори" вважають таку ціну надмірною.
Нагадаємо, уругвайський футболіст вже виступав за Ювентус у сезонах-2014/15 та 2015/16.
Загалом, Роберто зіграв за команду 68 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами та вісьма гольовими передачами.