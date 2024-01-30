Італія

Трансфер у клуб не відбудеться найближчим часом.

Наполі не буде купляти центрального захисника Удінезе Неуена Переса - повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Команда була готова купити Неуена у це трансферне вікно і були заплатити Удінезе 16 мільйонів євро та 2 мільйони в якості бонусів.

Трансфер не відбувся в тому числі через вдалі виступи Лео Естігора, клуб задоволений його грою і не оформить перехід Переса щонайменше до літа.

Цього сезону 23-річний гравець провів 22 матчі в усіх можливих турнірах і віддав 1 асист.