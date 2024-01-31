Італія

Гравець виконує ту саму роль, що й футболіст Шахтаря.

Туринський Ювентус упродовж поточної кампанії захопився ідеєю трансфера центрального півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова, однак чемпіони України не квапляться продавати свого лідера.

І оскільки без підсилення на відповідній позиції одні з лідерів італійської Серії A тривалий час залишатись не можуть, вони розглядали й інші варіанти.

Один із них — аргентинець Карлос Алькарас, який наразі виступає в складі англійського Саутгемптона, куди перейшов минулого літа за 13,65 млн євро з Расінга.

Як повідомляють ЗМІ, представники "б’янконері" вже вилетіли до Лондона, де найближчим часом має відбутись медогляд гравця перед підписання угоди про потенційний перехід за 40 млн євро.

Спочатку це буде оренда до завершення сезону з можливістю викупу.

Алькарас у поточному сезоні Чемпіоншипа провів 26 матчів, забивши чотири голи та віддавши три гольові передачі.