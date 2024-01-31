Італія

У Неаполі розраховують на 30-річного італійця.

Правий вінгер Маттео Політано оновив свою угоду з Наполі, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.

Новий контракт 30-річного італійця розраховано до кінця червня 2027 року. Саудівський Аш-Шабаб намагався оформити трансфер гравця, поки він ще не продовжив угоду з "партенопейцями", але не зумів.

У цьому сезоні Політано взяв участь у 29 матчах Наполі у всіх турнірах. На його рахунку 7 голів і 5 асистів.