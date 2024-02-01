Італія

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Січень, перший місяць 2024, залишився позаду, тож настав час підбивати підсумки цього швидкоплинного етапу сезону.

У італійській Серії A визначився список претендентів на звання найкращого гравця за цей період.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Алессандро Буонджорно (Торіно) / 3 матчі (Наполі, Дженоа, Кальярі), 1 гол, 2 "сухих" матчі;

– Альберт Гудмундссон (Дженоа) / 4 матчі (Болонья, Торіно, Салернітана, Лечче), 2 голи;

– Рубен Лофтус-Чік (Мілан) / 4 матчі (Емполі, Рома, Удінезе, Болонья), 4 голи;

– Лаутаро Мартінес (Інтер) / 3 матчі (Верона, Монца, Фіорентина), 4 голи;

– Душан Влахович (Ювентус) / 4 матчі (Салернітана, Сассуоло, Лечче, Емполі), 6 голів;

– Шимон Журковські (Емполі) / 3 матчі (Верона, Монца, Ювентус), 4 голи.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті Серії A.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за листопад залишив за собою нападник Мілана Крістіан Пулішич.