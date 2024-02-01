Італія

Інтер демонструє солідну гру.

Головного тренера міланського Інтера Сімоне Індзагі визнано найкращим тренером італійської Серії А за підсумками січня. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.

Свою нагороду Індзагі отримає перед "дербі всієї Італії" проти Ювентуса, який відбудеться четвертого лютого. Минулого місяця "нерадзуррі" здобули п'ять перемог у п'яти матчах у Серії А та виграли Суперкубок Італії.

Наразі, міланський Інтер впевнено йде на першому місці турнірної таблиці Серії А, набравши 54 пункти після 21-го зіграного туру.