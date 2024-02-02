Досвідчений центрбек продовжить кар'єру в аутсайдері Серії А.
Жером Боатенг, Фабріціо Романо
02 лютого 2024, 09:18
Центральний захисник Жером Боатенг на правах вільного агента приєднається до Салернітани. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, німецький центрбек успішно пройшов медогляд в клубі італійської Серії А, з яких невдовзі підпише контракт.
Очікується офіційне підтвердження цього трансферу.
Жером Боатенг у свої кар’єрі пограв за берлінську Герту, Гамбург, англійський Манчестер Сіті, мюнхенську Баварію та Ліон. Саме французький клуб був його останнім місцем перебування, за який він провів 35 матчів та віддав 2 асисти.