Італія

Досвідчений центрбек продовжить кар'єру в аутсайдері Серії А.

Центральний захисник Жером Боатенг на правах вільного агента приєднається до Салернітани. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, німецький центрбек успішно пройшов медогляд в клубі італійської Серії А, з яких невдовзі підпише контракт.

Очікується офіційне підтвердження цього трансферу.

Жером Боатенг у свої кар’єрі пограв за берлінську Герту, Гамбург, англійський Манчестер Сіті, мюнхенську Баварію та Ліон. Саме французький клуб був його останнім місцем перебування, за який він провів 35 матчів та віддав 2 асисти.