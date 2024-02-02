Італія

Досвідчений центрбек знайшов собі новий клуб.

Салернітана на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Жерома Боатенга.

35-річний німець приєднався до аутсайдера італійської Серії А на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця поточного сезону.

За Салернітану Боатенг виступатиме під п'ятим номером.

Жером Боатенг у свої кар’єрі пограв за берлінську Герту, Гамбург, англійський Манчестер Сіті, мюнхенську Баварію та Ліон. Саме французький клуб був його останнім місцем перебування, за який він провів 35 матчів та віддав 2 асисти.