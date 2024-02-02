Італія

Поляк веде перемовини із Інтером.

Італійський Наполі виключив півзахисника Пйотра Зелінські із заявки на плей-офф раунд Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, міланський Інтер веде переговори з оточенням Зелінські про підписання поляка в якості вільного агента у червні, що й стало причиною такого рішення неаполітанського клубу.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної Польщі відхилив пропозицію Наполі про продовження контракту. Зазначалося, що неаполітанці запропонували Зелінські зарплату в розмірі 5 млн. євро. Інтер, у свою чергу, готовий платити півзахиснику 4.5 млн. євро за сезон.

Цього сезону, Пйотр Зелінські зіграв за Наполі 26 матчів, забив три голи та віддав стільки ж результативних передач.