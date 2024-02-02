Італія

Завершився перший поєдинок 23 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять третього туру італійської Серії А Лечче приймав Фіорентину на Стадіо Віа дель маре.

Господарі поля зуміли відкрити рахунок ще у першій половині першого тайму — зі штрафного відзначився Уден. По перерві гостям вдалося переломити хід поєдинку завдяки голами Мандрагори та Бельтрана. Проте, у підсумку саме гравці Лечче святкували перемогу. Колектив Роберто Д'Аверси здобув бажані три очки за рахунок двох голів наприкінці матчу — відзначилися Пікколі та Доргу.

Таким чином, Лечче перервав свою серію з шести матчів без звитяг у чемпіонаті, тоді як Фіорентина не змогла перемогти вже у четвертому поспіль поєдинку Серії А.

Лечче — Фіорентина 3:2

Голи: Уден, 17, Пікколі, 90, Доргу, 90+2 — Мандрагора, 50, Бельтран, 68

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло (Доргу, 76) — Каба (Х. Гонсалес, 76), Блен, Уден (Пікколі, 68) — Альмквіст, Крстович, Банда (Сансоне, 78)

Фіорентина: Терраччано — Фараоні, Мартінес Кварта (Міленкович, 46), Раньєрі, Бірагі — Лопес, Дункан (Мандрагора, 46) — Бонавентура (Белотті, 46), Бельтран (Парізі, 78), Соттіль (Н. Гонсалес, 65) — Нзола

Попередження: Альмквіст, Банда, Жандре — Мартінес Кварта, Раньєрі, Н. Гонсалес