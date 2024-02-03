Італія

У бразильця завершується контракт з "орлами".

Туринський Ювентус працює над переходом атакувального півзахисника римського Лаціо Феліпе Андерсона. Про це повідомляє журналіст Goal Ромео Агресті.

Контракт 30-річного бразильського вінгера з римлянами спливає влітку 2024 року. "Стара сеньора" хоче підписати Андерсона безкоштовно. Найближчими днями у Ювентуса заплановано нові перемовини із сестрою Феліпе, яка працює його агентом.

В свою чергу нинішній роботодавець футболіста Лаціо пропонує йому нову угоду із зарплатою 3.5 млн. євро на рік, включаючи бонуси.

Цього сезону, Феліпе Андерсон відіграв за Лаціо 30 матчів, забив два голи та віддав сім результативних передач.