Італійський Мілан пропонує своєму воротарю Майку Меньяну продовження контракту до літа 2028 року з підвищенням зарплати. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Діюча зарплата француза становить три мільйони євро на рік. За новим контрактом вона буде збільшена більш ніж вдвічі та становитиме близько семи мільйонів євро на рік. Стільки ж отримує найбільш оплачуваний гравець Мілана Рафа Леау. Переговори про новий контракт французького голкіпера розпочнуться найближчими тижнями.

У послугах Меньяна серйозно зацікавлені такі гранди, як Баварія та ПСЖ. В свою чергу, 28-річний француз оцінив, як Мілан підтримав його під час расистського скандалу, що суттєво збільшує шанси "россонері" на продовження контракту з воротарем збірної Франції.

Цього сезону, Майк Меньян зіграв за Мілан 26 матчів, пропустив 33 м'ячі та 9 разів відіграв "на нуль".