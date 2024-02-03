Завершився матч чемпіонату Італії.
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03 лютого 2024, 23:56
У рамках 23 туру Серії А Болонья на своєму полі приймала Сассуоло.
Господарі здолали гостей у напруженому матчі.
Болонья - Сассуоло 4:2
Голи: Зіркзеє 24, Фаббіан 73, Фергюсон 83, Салемакерс 86 — Торстведт 13, Вольпато 34.
Болонья: Скорупські, Пош, Беукема, Калафіорі, В. Крістіансен (Лікоянніс 82), Фройлер, Ебішер (Орсоліні 58), Фергюсон, Урбанські (Салемакерс 58), Фаббіан (Моро 82), Зіркзеє.
Сассуоло: Консільї, Педерсен, Ерліч (Руан 82), Віті, Дойг, Ліпані (Болока 59), Торстведт, Байрамі (Рачич 68), Вольпато (Сейде 59), Лор'єнте, Пінамонті (Мулаттьєрі 81).
Попередження: Ебішер 55 – Торстведт 46, Болока 85.