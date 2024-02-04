Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 23-го туру чемпіонату Італії, який пройде 4 лютого і розпочнеться о 21:45.

У центральному матчі туру між собою зіграють Інтер та Ювентус.

Інтер — Ювентус

Неділя, 4 лютого, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі — Фабіо Мареска

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Поєдинки між Інтером та Ювентусом завжди велика подія, але майбутній грі додає азарту і те, що між командами розрив лише в одне очко. При цьому, "нерадзуррі" мають ще одну зустріч у запасі, оскільки клуб пропустив тур через те, що грав у Суперкубку Італії в Саудівській Аравії.

Ювентус не програвав з вересня, крок за кроком слідуючи за Інтером. Фактично, перший та єдиний раз туринський клуб втратив очки минулого тижня, коли зіграв унічию проти Емполі (1:1). В іншому ж, Ювентус показує стабільну гру в обороні, що особливо впадає у вічі.

Незважаючи на те, що поєдинок є вкрай важливим, на Інтер буде менше тиску, оскільки у них гра в запасі. Хоча "нерадзуррі" все одно спробують набрати три пункти, тим більше, що на користь також говорить фактор домашнього поля.

За версією букмекерів, Інтер – фаворит зустрічі: перемога міланської команди оцінюється коефіцієнтом 1.85, а перемога туринської – 5.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.45.

Орієнтовні склади

Інтер: Зоммер – Павар, Ачербі, Бастоні – Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

Ювентус: Щесни – Гатті, Бремер, Данило – Камб'язо, Маккенні, Локателлі, Рабіо, Костич – Йилдиз, Влахович.

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