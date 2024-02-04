Італія

Літо буде спекотним.

ПСЖ спробує купити вінгера італійського Мілана Рафу Леау в разі відходу Кіліана Мбаппе до мадридського Реалу. Про це повідомляє Football Italia.

Зазначається, що парижани швидше спробують придбати 24-річного португальця, а не нападника Наполі Віктора Осімгена, оскільки Леау грає лівого вінгера – на тій самій позиції, що й переважно витсупає Мбаппе. Одночасний трансфер обох цих виконавців малоймовірний через правила ФФП.

Відступні у контракті Леау становлять 175 млн. євро.

Діюча угода 24-річного португальця з "россонері" розрахована до 30 червня 2028 року з зарплатнею сім мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.

Цього сезону, Рафаель Леау відіграв за Мілан 27 матчів, забив шість голів та віддав сім результативних передач.