Літо буде спекотним.
Леау проти ПСЖ, Getty Images
04 лютого 2024, 10:25
ПСЖ спробує купити вінгера італійського Мілана Рафу Леау в разі відходу Кіліана Мбаппе до мадридського Реалу. Про це повідомляє Football Italia.
Зазначається, що парижани швидше спробують придбати 24-річного португальця, а не нападника Наполі Віктора Осімгена, оскільки Леау грає лівого вінгера – на тій самій позиції, що й переважно витсупає Мбаппе. Одночасний трансфер обох цих виконавців малоймовірний через правила ФФП.
Відступні у контракті Леау становлять 175 млн. євро.
Діюча угода 24-річного португальця з "россонері" розрахована до 30 червня 2028 року з зарплатнею сім мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.
Цього сезону, Рафаель Леау відіграв за Мілан 27 матчів, забив шість голів та віддав сім результативних передач.