Італія

Велика втрата для футбольного світу.

Легендарний чемпіонату Італії та збірної Швеції 50-х — 60-х років Курт Гамрін помер у віці 89 років. Про це повідомляється на сайті Шведського футбольного союзу.

"Нас залишила одна із найбільших ікон шведського футболу. Гамрін відіграв важливу роль у завоюванні шведами срібла чемпіонату світу у 1958 році. Він є легендою АІКу та Фіорентини. Наші думки звернені до сім'ї та друзів Курта", — йдеться у заяві ШФС.

Курт Гамрін народився 19 листопада 1934 року у Стокгольмі. За свою кар'єру виступав за шведські АІК та Стокгольм, а також італійські Ювентус, Падову, Фіорентину, Мілан та Наполі.

Він входить до десятки найкращих бомбардирів італійської першості в історії, забивши 190 голів у 400 матчах. Разом з Габріелєм Батістутою досі є найкращим бомбардиром Фіорентини в історії флорентійського клубу (обидва забили по 203 голи у всіх турнірах).

Віце-чемпіон світу 1958 року у складі збірної Швеції, поступившись у фіналі збірної Бразилії з Пеле у складі (2:5), був останнім живим учасником фінального матчу того змагання.