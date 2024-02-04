Італія

"Дербі всієї Італії" вже сьогодні ввечері.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі поділився думкою про майбутній матч 23-го туру італійської Серії А з туринським Ювентусом. Наводить слова італійського алленаторе Inter Xtra.

"Ми багато разів грали із Ювентусом і навіть зустрічалися у фіналах. Кожен з них мав свою історію. Сьогодні буде рівна гра, нам потрібно бути обережними та стежити один за одним. Якість газону матиме велике значення.

Боротьба за титул чемпіонів Італії? Ювентус має перевагу, оскільки він проводить лише одну гру на тиждень, немає сенсу заперечувати це. Але багато говорити про це також не має сенсу, тому що ми і так знаємо цей факт. Грати у Лізі чемпіонів — це привілей, а не проблема", — заявив Сімоне Індзагі.

"Дербі всієї Італії" між Інтером та Ювентусом пройде на Джузеппе Меацца. Гра відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом. Наразі, "нерадзуррі" йдуть на першому місці турнірної табоиці Серії А, випереджаючи "Стару сеньору" на один пункт, але маючи в своєму запасі один незіграний матч.