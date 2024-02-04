Італія

Ексгравець збірної Італії високо оцінює гру нападника Ювентуса.

Чемпіон світу у складі збірної Італії у 1982 році Джованні Галлі заявив, що на місці керманича Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли без вагань замінив би Ерлінга Голанда Душаном Влаховичем, передає видання Tuttosport.

Галлі, який протягом понад 10 років (1975-1986) захищав ворота Фіорентини, відповів, чи може 24-річний сербський центрфорвард Ювентуса стати одним із найкращих нападників світу.

"Я відчуваю слабкість до Душана. Я знаю його ще з часів перебування у Флоренції, він надзвичайний. У нього є все — рішучість, бажання, фізичність і смертельна ліва нога. Він також сильний в ударах головою. Зараз він у формі, і це той гравець, якого ми бачили у Фіорентині. Фізичні проблеми мучили його протягом року, але зараз він доводить, що є чемпіоном. Це може прозвучати як провокація, але це не так. Якби я був Гвардіолою і міг поміняти Голанда на Влаховича, я б це зробив. Душан пропонує не менше, ніж норвежець. Він повинен витискати максимум із кожного шансу в Ювентусі, оскільки вони не створюють стільки гольових моментів, скільки є у Манчестер Сіті. Але Влахович все одно забив 12 голів. Я хотів би бачити його у більш атакуючій команді. Якби він був у Манчестер Сіті, він також забивав би по 50 голів за сезон, як Голанд, я у цьому впевнений", — заявив дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів у складі Мілана.

Нагадаємо, у цьому сезоні Влахович взяв участь у 22 матчах Ювентуса у всіх турнірах, відзначившись не тільки 12 голами, але і двома асистами. Сербський нападник побореться за звання найкращого гравця Серії А у січні.