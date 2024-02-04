Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридські Реал та Атлетіко.

Мадридські Реал та Атлетіко зіграють у дербі в центральному матчі двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Карло Анчелотті, після перемоги над Хетафе (2:0), залучив до стартового складу Карвахаля до центру оборони, тоді як Камавінга гратиме в опорній зоні, а Кроос повернеться до центральної вісі. Родріго гратиме в парі форвардів із Вінісіусом.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над Райо Вальєкано (2:1), використав із перших хвилин Савича в трійці центральних захисників, тоді як Де Пауль та Коке повернуться до трійки в центрі поля, а Мората та Грізманн знову зіграють у атакувальному дуеті.

Реал: Лунін — Васкес, Карвахаль, Начо, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Аррісабалага, Піньєйро, Модрич, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм, Гюлер.



Атлетіко: Облак — Льоренте, Савич, Вітсель, Ермосо, Рікельме — Де Пауль, Коке, Сауль — Мората, Грізманн.

Запасні: Молдован, Гоміс, Пауліста, Моліна, Мандава, Ліно, Вермерен, Барріос, Корреа, Депай.



Гра Реал — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.