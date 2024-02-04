Італія

"Нерадзуррі" здобули важливу перемогу.

Цими вихідними субота була по-справжньому днем дозвілля, тоді як неділя перетворилась на якесь справжнє пекло від щільності принципових протистоянь у всіх провідних європейських футбольних країнах.

У Англії гучно відбувся двобій Арсенала та Ліверпуля, і якщо після нього ви хотіли піти готуватись до перегляду мадридського дербі в Іспанії, то в Італії в характерній манері вам готові були пояснити, чому всі ці столичні штучки Піренейського півострова й близько не стоять із головним протистоянням Апеннін — Derby d'Italia.

Перша та друга команди країни, міланський Інтер та туринський Ювентус відповідно, розділяло поміж собою лише одне очко в турнірній таблиці. Але при цьому в "змій" ще була гра в запасі, і якби "зебри" не припустились похибки минулими вихідними вдома проти Емполі (1:1), то саме вони б мали переважати опонентів саме в момент початку протистояння. І яку б чудову форму не мали "нерадзуррі" в поточному сезоні, як Наполі в минулому році, їм ще не квапились завчасно віддавати скудетто.

У підсумку, Інтер мінімально здолав Ювентус та відірвався він "б'янконеррі" на чотири пункта, при цьому, маючи гру у запасі.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Роми, а туринський Ювентус прийматиме фріульський Удінезе.

Інтер – Ювентус 1:0

Гол: Гатті 37 (автогол).

Інтер: Зоммер, Павар, Ачербі, А. Бастоні (Де Врей 89), Дарміан (Думфріс 73), Чалханоглу, Барелла (Клаассен 89), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 73), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартінес.

Ювентус: Щесни, Гатті (Міретті 88), Бремер, Даніло, Камбіазо (Сандро 88), Локателлі, Маккенні (Алькарас 90), Рабіо, Костич (Веа 66), Йїлдиз (К'єза 66), Влахович.

Попередження: Мхітарян 52, Тюрам 77 – Влахович 19, Даніло 33.