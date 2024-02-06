Італія

Кольори генуезців захищатиме Владислав Яворський.

Сампдорія, яка зараз виступає у Серії Б, зареєструвала українського 16-річного нападника Владислава Яворського, повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Яворський представлятиме молодіжну команду (U-19) генуезців. До початку повномасштабної війни з рф форвард перебував в академії івано-франківського Прикарпаття.

Зазначимо, що основну команду Сампдорії очолює легендарний Андреа Пірло. Зараз клуб посідає 14-те з 20-ти місць турнірної таблиці Серії Б, тоді як команда U-19 теж знаходиться на 14-й позиції у своїй лізі, але з 18-ти можливих