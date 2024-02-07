Італія

Досвідчений захисник останні пів року не грав на професійному рівні.

Німецький центральний захисник Шкодран Мустафі на певному етапі своєї кар’єри був дуже відомим футболістом, оскільки в 2016 році лондонський Арсенал не побоявся викласти за нього аж 41 млн євро на користь іспанської Валенсії.

У підсумку, той свій п’ятирічний контракт із "канонірами" 31-річний виконавець відпрацював до останнього, проте за цей час помітно втратив статус.

Зрештою, перехід на правах вільного агента до гельзенкірхенського Шальке, а звідти — у такому ж самому статусі до іспанського Леванте.

У складі "жаб" гравець провів два роки, після чого влітку 2023 залишив колектив і відтоді більше не виступав на професійному рівні.

Але завершувати кар’єру на цьому Мустафі не виявив бажання.

Найближчим часом італійські ЗМІ очікують на його трансфер до Салернітани.

Контракт для гравця вже готовий — це буде угода строком до завершення сезону з можливістю продовження ще на рік.

Цікаво, що в складі "морських коників" Мустафі возз’єднається з Жеромом Боатенгом, разом з яким вигравав чемпіонат світу-2014 за збірну Німеччини.