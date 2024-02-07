Італія

Зараз гравець не бачить себе в іншому клубі.

Центральний захисник Алессандро Бастоні зізнався, що у 2019 році хотів піти з Інтера, але залишився у клубі завдяки тодішньому керманичу "нерадзуррі" Антоніо Конте, передає портал Football Italia.

У 2018 році Інтер підписав Бастоні з Аталанти за понад 31 мільйон євро. Гравця одразу ж віддали в оренду клубу з Бергамо на сезон-2017/18, після чого він повернувся до "нерадзуррі" та знову був відправлений в оренду, але вже до Парми, на сезон-2018/19.

"Я провів сезон у Пармі, після чого мені пощастило зустріти Антоніо Конте. Я наполягав на тому, щоб піти, тому що Інтер якраз підписав Дієго Годіна, вже маючи Мілана Шкрініара і Стефана де Врея. Я зіграв за Парму 25 матчів, це був хороший сезон, але на зовсім іншому рівні. Проте, Конте зумів переконати мене залишитися", — розповів 24-річний італієць.

Під керівництвом Конте захисник провів 74 матчі у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 5 асистами.

Італійський спеціаліст очолив Інтер наприкінці травня 2019 року і залишив міланський клуб після 2 років у ньому. Із Конте "нерадзуррі" стали чемпіонами Італії-2020/21. Для них ця звитяга стала першою з сезону-2009/10, коли команду тренував Жозе Моурінью.