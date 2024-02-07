Італія

"Нерадзуррі" планують посилитися щонайменше двома гравцями влітку.

Напередодні з'явилася інформація про те, що міланський Інтер близький до підписання форварда Порту Мехді Таремі та центрального півзахисника Пйотра Зелінські на правах вільних агентів.

Спортивний директор "нерадзуррі" П'єро Аузіліо підтвердив, що його клуб працює над цими двома угодами.

"Це правда, ми працюємо над угодами Таремі та Зелінскі в якості вільних агентів. Ми повідомили Порту і Наполі про переговори, які тривають з гравцями.

Ми підтримуємо зв’язок з ними обома, тому давайте подивимося, чи зможемо ми укласти ці угоди", — цитує слова Аузіліо журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Пйотр Зелінські взяв участь у 26 матчах неаполітанців у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 3 асистами.

Мехді Таремі, в свою чергу, взяв участь у 24 матчах Порту у всіх турнірах, відзначившись 6 голами і 4 результативними передачами.