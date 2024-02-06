Італія

Гравці приєднаються до клубу влітку 2024 року.

Центральний півзахисник Наполі Пйотр Зелінські та центральний нападник Порту Мехді Таремі близькі до підписання угод з Інтером, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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"Нерадзуррі" наближаються до домовленості з 29-річним поляком Зелінські щодо його переходу на правах вільного агента, коли відкриється літнє трансферне вікно.

У цьому сезоні півзахисник взяв участь у 26 матчах неаполітанців у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 3 асистами.



Контракт майже готовий, лишилося тільки узгодити остаточні деталі. В Інтері розраховують на завершення підписання гравця Наполі вже цього місяця.

Романо зазначив, що все те саме стосується і 31-річного іранця Таремі. Нападник теж поповнить склад колективу Сімоне Індзагі на правах вільного агента влітку.

У поточному сезоні гравець взяв участь у 24 матчах Порту у всіх турнірах, відзначившись 6 голами і 4 асистами.