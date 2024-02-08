Італія

Німець може продовжити кар'єру в Серії А.

Ювентусу запропонували підписати півзахисника Реала Тоні Крооса, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, контракт 34-річного німецького хавбека з мадридським клубом закінчується влітку 2024 року, і Кроос досі не вирішив, підписувати чи ні короткострокове продовження контракту з Реалом, за який він грає з 2014 року.

Посередники нещодавно зв'язалися з Ювентусом, щоб запропонувати ідею безкоштовного трансферу Крооса влітку, якщо німець зрештою покине Реал. Зазначається, що переговори між сторонами наразі не ведуться.

У поточному сезоні Кроос провів 30 матчів у всіх турнірах за Реал: на його рахунку 1 гол і 7 асистів.