Італія

Туринці хотіли б бачити італійського фахівця головним тренером.

Головний тренер марсельського Олімпіка Дженнаро Гаттузо у наступному сезоні може очолити Торіно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, в туринському клубі дуже цінують італійського фахівця, проте його майбутнє буде залежати від наступних кроків керівництва Марселя.

Також на потенційне призначення Гаттузо вплине майбутнє рішення поточного керманича Торіно Івана Юрича щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, раніше фанати Марселя провели "останню спокійну зустріч" із футболістами та тренерським штабом клубу.