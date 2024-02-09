Італія

Завершився перший матч 24 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Салернітана приймала Емполі на Стадіо Арекі.

Гості вийшли вперед ще у першому таймі завдяки автоголу Дзанолі. У другій половині господарі поля відновили паритет — відзначився Вайссман, для якого цей гол був дебютним. Ближче до завершення поєдинку Ньянг реалізував пенальті.

Пізніше, вже у компенсований час, він же асистував Канчельєрі, який поставив крапку у протистоянні. Для сенегальського нападника Емполі його результативні дії теж були дебютними.

Салернітана — Емполі 1:3

Голи: Вайссман, 69 — Дзанолі, 23 (автогол), Ньянг, 88 (пен.), Канчельєрі, 90+4

Салернітана: Очоа — П'єроцці (Вайссман, 41), Боатенг (Пірола, 59), Пеллегріно — Дзанолі (Самбія, 46), Маджоре (Кулібалі, 76), Башич, Брадарич — Кандрева, Кастанос (Чауна, 59) — Діа

Емполі: Капріле — Берешинські, Ісмайлі, Луперто — Г'ясі, Грассі, Малех (Фацціні, 70), Какаче — Журковські (Коваленко, 78), Камб'ягі (Канчельєрі, 78) — Черрі (Ньянг, 70)

Попередження: Дзанолі, Башич, Брадарич — Малех