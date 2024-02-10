Італія

Голкіпер непогано прогресує останнім часом.

Вихованець міланського Інтера, воротар італійської Монци Мікеле Ді Грегоріо з літа 2022 року є повноцінним гравцем "біло-червоного" колективу, куди перейшов із рідного клубу за 4,15 млн євро з попередньою дворічною орендою за 200 тис. євро.

Останнім часом до 26-річного виконавця чималу кількість уваги приділяють англійські клуби, проте є ймовірність, що він піде на підвищення, не залишаючи при цьому межі батьківщини.

Місцевим ЗМІ стало відомо, що Ді Грегоріо потрапив до поля зору принципового суперника рідних для нього "нерадзуррі", Мілана.

Наразі не йдеться про конкретні пропозиції з боку "россонері", проте влітку вони точно намагатимуться дізнатись більше про можливість трансферу футболіста, якого вже оцінюють у 12 млн євро, а його контракт завершується тільки в 2027 році.

У цьому сезоні Ді Грегоріо відіграв 21 матч, пропустив 19 голів та провів дев’ять "сухих" зустрічей.