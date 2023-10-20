26-річний італієць може продовжити кар'єру в Англії.
Мікеле Ді Грегоріо, Getty Images
20 жовтня 2023, 14:35
Воротар Монци Мікеле Ді Грегоріо може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного італійця зацікавлені два клуби АПЛ, проте їхні назви не розкриваються.
Нагадаємо, Мікеле був викуплений у Інтера за 4,1 мільйона євро влітку минулого року. Він є вихованцем "нерадзуррі".
Цього сезону Ді Грегоріо провів вісім поєдинків, з яких чотири на нуль при восьми пропущених м'ячах.