Італія

Завершився другий поєдинок 24 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Кальярі приймав Лаціо на стадіоні Юніпол Домус.

У першому таймі гості вийшли вперед завдяки автоголу Дейоли. По перерві Іммобіле подвоїв перевагу Лаціо, але Гаетано одразу ж скоротив відставання господарів поля. Крапку у матчі поставив своїм голом Феліпе Андерсон.

Кальярі — Лаціо 1:3

Голи: Гаетано, 51 — Дейола, 26 (автогол), Іммобіле, 50, Ф. Андерсон, 65

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна (В'єтеска, 73), Оберт (Ауджелло, 63) — Нандес, Гаетано, Дейола, Макумбу, Ацці (Доссена, 46) — Віола (Лувумбу, 46) — Лападула (Паволетті, 73)

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Хісай — Гендузі, Катальді (Камада, 78), Л. Альберто (Весіно, 62) — Ісаксен (Педро, 84), Іммобіле (Кастельянос, 62), Ф. Андерсон

Попередження: Макумбу — Іммобіле, Романьйолі, Весіно