Завершився матч чемпіонату Італії.
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10 лютого 2024, 23:49
У рамках 24-го туру Серії А Сассуоло на своєму полі приймав Торіно.
Команди обмінялися голами, але переможця таки не виявили — 1:1.
Сассуоло — Торіно 1:1
Голи: Пінамонті, 5 — Сапата, 9.
Сассуоло: Консільї, Педерсен, Ерліч (Руан, 90), Віті, Дойг (Феррарі, 90), Байрамі (Дефрель, 73), Матеус Енріке, Торстведт, Ліпані (Рачич, 72), Лор'янте, Пінамонті (Мулаттьєрі, 89).
Торіно: Мілінкович-Савич, Белланова (Войвода, 83), Родрігес (Мазіна, 20), Джіджі, Ловато (Сазонов, 83), Лазаро, Тамез, Іліч (Річчі, 73), Влашич, Сапата, Санабрія (Окереке, 74).
Предупредження: Дойг (33), Ловато (66), Тамез (82), Влашич (90).