Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 24-го туру чемпіонату Італії, який пройде 11 лютого і розпочнеться о 21:45.

У черговому турі італійської Серії А між собою зіграють Мілан і Наполі.

Мілан — Наполі

11 лютого, 21:45, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Даніеле Довері.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Поєдинок проти Наполі стане 220-м для Стефано Піолі на посаді головного тренера "россонері". Він наздожене легендарного Арріго Саккі, а також наставник зазначив, що це привід для гордості. Піолі зосереджений на майбутній грі, незважаючи на те, що вже в четвер доведеться зіграти проти Ренна в Лізі Європи, а також те, що Мілан зіграє 5 матчів за 15 днів.

Що стосується Наполі, то на майбутній поєдинок Вальтер Маццаррі може задіяти схему 3-4-3. Ймовірно, це буде пов'язано з дискваліфікацією Маріу Руї та неповною готовністю Олівери. Очікується, що і Пйотр Зелінські не вийде на поле через домовленість про перехід в Інтер.

За версією букмекерів, Мілан — фаворит зустрічі: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 2.06, а перемога "партенопеї" — 3.85. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.55.

Нагадаємо, що матч першого кола завершився результативною нічиєю — 2:2.

Орієнтовні склади

Мілан: Меньян — Калабрія, К'яєр, Габбія, Ернандес — Адлі, Беннасер — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Наполі: Голліні — Естігор, Ррахмані, Жезус — Ді Лоренцо, Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте — Маццоккі, Сімеоне, Кварахцелія.

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