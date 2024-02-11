Італія

Видатний в минулому нападник в черговий раз не зміг закріпитися на тренерському містку у Серії А.

Керівництво Салернітани звільнило з посади головного тренера Філіппо Індзагі. Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

"Футбольний клуб Салернітана повідомляє, що звільнила пана Філіппо Індзагі з посади головного тренера першої команди, висловивши йому подяку за виявлену ним відданість роботі. Бажаємо фахівцю успіхів у продовженні його кар'єри", — йдеться у заяві Салернітани.

50-річного фахівця було призначено на посаду головного тренера "гранатових" у жовтні минулого року. Після 24-х турів італійської першості, Салернітана набрала 13 очок, посідаючи останнє, 20-е місце.