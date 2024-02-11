Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру італійської Серії А, у якому зіграють генуезький Дженоа та бергамаська Аталанта.

Генуезький Дженоа та бергамаська Аталанта зіграють поміж собою на Луїджі Ферраріс у рамках двадцять четвертого туру італійської Серії A.

Альберто Джилардіно, після нічиєї проти Емполі (0:0), залучив до стартового складу Вольякко до лінії оборони, тоді як Стротман зіграє в центрі півзахисту. Руслан Маліновський зберіг своє місце на полі.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі перемоги над римським Лаціо (3:1), використав із перших хвилин Копмейнерса в центрі поля, тоді як Скамакка повернеться до пари форвардів.

Дженоа: Мартінес — Вольякко, Бані, Васкес — Сабеллі, Маліновський, Бадель, Стротман, Френдруп — Ретегі, Гудмундссон.

Запасні: Леалі, Соммаріва, Чіттадіні, Мартін, Спенс, Богінен, Торсбі, Екубан, Мессіас, Вітінья, Анкеє.



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Гольм, де Рон, Пашалич, Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.